Biologia con curvatura biometrica | i liceali si avvicinano al mondo della sanità
BRINDISI - Inaugurato questa mattina, nella sala convegni dell'Ordine dei medici di Brindisi, il percorso di potenziamento e orientamento "Biologia con Curvatura biomedica" indirizzato al liceo scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi e al liceo scientifico e classico Pepe-Calamo di Ostuni. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
"Biologia con curvatura biomedica": la cerimonia inaugurale del percorso ift.tt/2FGWXxD ift.tt/mUOVd4R Vai su X
Oggi 28 novembre ha avuto inizio in orario extracurriculare il laboratorio del percorso nazionale sperimentale "Biologia con curvatura biomedica". Le nostre classi quarte, del liceo scientifico, iscritte a questo percorso, si sono recate accompagnate e guidate, d - facebook.com Vai su Facebook