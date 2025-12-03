Binance Yi He nominata nuova co-Ceo
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato un’importante novità nella leadership. Yi He, 39enne dirigente di lunga data e co-fondatrice della piattaforma, è infatti la nuova co-Ceo e guiderà l’azienda al fianco di Richard Teng, amministratore delegato da metà 2023, quando lo storico leader Changpeng Zhao dovette dare le dimissioni poiché coinvolto in un’indagine penale negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato lo stesso ad nel suo discorso di apertura tenuto alla Binance Blockchain Week, in cui ha elogiato le qualità dirigenziali della sua nuova collega e ne ha descritto la nomina come naturale evoluzione della sua carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it
