Bimbo separato dalla madre si ammala di cancro ma lei non può stare con lui | la vicenda che scuote l’Italia

Una storia che intreccia sofferenza, decisioni giudiziarie controverse e appelli alla pietà umana. Un bambino di 9 anni, allontanato per ben due volte dalla madre insieme al fratello durante un complesso procedimento di separazione, si trova ora ricoverato in condizioni gravissime per un tumore al cervello al quarto stadio. Eppure, nonostante la malattia e il quadro clinico drammatico, alla madre non è consentito fargli visita. Il caso, già finito in passato al centro dell’attenzione, oggi mobilita anche il Garante per l’Infanzia, che parla di situazione estremamente preoccupante e chiede verifiche approfondite sulla gestione sanitaria del minore mentre si trovava in casa famiglia e successivamente dal padre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo separato dalla madre, si ammala di cancro ma lei non può stare con lui: la vicenda che scuote l’Italia

