Bimbo morto all’asilo nido shock a Parma | non si è svegliato dal riposino
Secondo una prima ricostruzione della tragedia, sembra che il piccolo abbia avuto un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
"Siamo sconvolti, senza parole". Un bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma: i primi aggiornamenti >> https://buff.ly/rxwa2H4 - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, trovato bimbo morto in casa con ferite di arma da taglio. E un sub trova un cadavere in mare: «Potrebbe essere la mamma» Vai su X
