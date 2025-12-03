Bimbo morto all’asilo nido shock a Parma | non si è svegliato dal riposino

3 dic 2025

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, sembra che il piccolo abbia avuto un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bimbo morto all8217asilo nido shock a parma non si 232 svegliato dal riposino

Bimbo morto all'asilo nido, shock a Parma: non si è svegliato dal riposino

