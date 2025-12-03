Bimbo di un anno trovato morto al nido il malore mentre dormiva | Faticava a respirare | cosa è successo all’asilo prima della corsa in ospedale

Sarebbe morto nel sonno il bambino di circa tredici mesi trovato senza vita in un asilo nido di Parma. Il piccolo, secondo una prima ipotesi, avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre faceva il riposo pomeridiano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti attraverso il racconto delle educatrici, il bambino faticava a respirare. E quel suo malessere è apparso subito molto grave. La vicenda è avvenuta all’asilo nido Brucoverde, nel quartiere San Leonardo, come riporta la Gazzetta di Parma. Il tentativo di rianimazione e la corsa in ospedale. Il malore del bambino sarebbe avvenuto alle 15. 🔗 Leggi su Open.online