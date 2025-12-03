Bimbo di un anno trovato morto al nido il dramma durante il riposo pomeridiano in una scuola di Parma
Sarebbe morto nel sonno il bambino di circa un anno trovato senza vita in un asilo nido di Parma. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre faceva il riposo pomeridiano. La vicenda è avvenuta in una struttura nel quartiere San Leonardo, come riporta la Gazzetta di Parma. Il tentativo di rianimazione e la corsa in ospedale. I primi tentativi di rianimare il bambino si sono rivelati inefficaci. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. A quel punto però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
