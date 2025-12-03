Bimbo di un anno morto in asilo nido a Parma per arresto cardiaco il dramma durante il riposo pomeridiano

Notizie.virgilio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma in un asilo nido di Parma, dove un bimbo di un anno è morto durante il riposo pomeridiano: la corsa in ospedale e le indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Bimbo di un anno morto in asilo nido a Parma per arresto cardiaco, il dramma durante il riposo pomeridiano

