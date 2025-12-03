Bimbo di 13 mesi muore all' asilo nido l' arresto cardiaco durante il riposino pomeridiano | Siamo sconvolti

Un bimbo di 13 mesi è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma nel quartiere San Leonardo. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimbo di 13 mesi muore all'asilo nido, l'arresto cardiaco durante il riposino pomeridiano: «Siamo sconvolti»

