Bimbi nel bosco geometra e idraulico pronti per ristrutturare Attesa per l’udienza il sindaco | Dipenderà anche dalle relazioni dei servizi sociali

In attesa dell’udienza, prevista giovedì, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila procede il percorso della famiglia del bosco per permettere ai tre bambini allontanati dalla casa in cui vivevano senza acqua e senza luce. Dopo l’accettazione di un alloggio in comodato, si lavoro sul fronte della ristrutturazione. È tutto pronto, almeno sul fronte della disponibilità, per rimettere a nuovo il casolare nel bosco dove la coppia spera di accogliere la loro famiglia. “Nathan ci ha fatto entrare nella sua abitazione insieme all’idraulico e ci ha descritto i lavori che aveva intenzione di fare: una tettoia di legno da realizzare accanto al casolare dove organizzare due stanze, la cucina e il bagno senza l’utilizzo di materiali di plastica”, racconta all’Ansa il geometra Simone Agostino di Palmoli, commerciante e titolare di un food-truck. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbi nel bosco, geometra e idraulico “pronti” per ristrutturare. Attesa per l’udienza, il sindaco: “Dipenderà anche dalle relazioni dei servizi sociali”

Scopri altri approfondimenti

Spunta un altro caso di famiglia nel #bosco: bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni - facebook.com Vai su Facebook

Spunta un altro caso di famiglia nel #bosco: bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni Vai su X

Famiglia nel bosco, geometra 'pronto a fare lavori gratis' - "Nathan ci ha fatto entrare nella sua abitazione insieme all'idraulico e ci ha descritto i lavori che aveva intenzione di fare: una tettoia di legno da realizzare accanto al casolare dove organizzare ... Segnala ansa.it

Famiglia nel bosco, il geometra: «Pronto a fare i lavori gratis, con l'idraulico sistemiamo cucina, bagno e tetto» - «Nathan ci ha fatto entrare nella sua abitazione insieme all'idraulico e ci ha descritto i lavori che aveva intenzione di fare: una tettoia di legno da realizzare accanto al ... Secondo msn.com

Famiglia nel bosco, il geometra: «Pronti a lavorare gratis per Nathan e Catherine. Con l'idraulico sistemeremo bagno, cucina e tetto» - «Nathan ci ha fatto entrare nella sua abitazione insieme all'idraulico e ci ha descritto i ... Scrive msn.com

Famiglia nel bosco, per i giudici la casa è un "rudere" ma per il geometra le condizioni sono "discrete" - Nella relazione sul casolare di Palmoli si legge che è "disagevole", la perizia di un geometra garantisce che non ci sono problemi di staticità ... Secondo virgilio.it