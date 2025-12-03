Biglietti Juve | disponibile il nuovo 3 Games Pack per Benfica Lazio e Como Info utili prezzi e dettagli per i tagliandi dei match dei bianconeri
Biglietti Juve: è online il nuovo 3 Games Pack per i match contro Benfica, Lazio e Como. Info utili, prezzi e dettagli per i tagliandi delle partite. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto che è online il 3 Games Pack per i biglietti delle partite contro Lazio e Como di Serie A e Benfica di Champions League. Di seguito riportati tutti i dettagli. COMUNICATO – « Bianconeri, c’è un nuovo 3 Games Pack pensato per voi! Dalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 3 dicembre, sarà possibile acquistare i biglietti del nuovo 3 Games Pack che include l’ultima partita casalinga della League Phase della UEFA Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00, oltre a due emozionanti match di Serie A contro Lazio e Como, previsti nel mese di febbraio e validi rispettivamente per ventiquattresima e ventiseiesima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
? Dal 21 ottobre 2025, la Juve Stabia è sotto gestione controllata. Lo ha deciso il Tribunale di Napoli: si parla di vendita e gestione dei biglietti, di vigilanza e pulizia dello stadio, di trasporto, ristorazione e ambulanze. Il decreto è stato eseguito in quella dat - facebook.com Vai su Facebook
“Allianz All Together” ti porta nel cuore della passione bianconera! Vivi un’esperienza unica all’Allianz Stadium per 1 adulto e 2 Under 18 Juve-Cagliari: 3 biglietti per il match del 29 novembre Juventus Museum: visita al museo per scoprire la storia e i trof Vai su X
Benfica, Lazio e Como: disponibile il nuovo 3 Games Pack - Dalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 3 dicembre, sarà possibile acquistare i biglietti del nuovo 3 Games Pack ... Si legge su tuttojuve.com
Biglietti Napoli-Juventus, prezzi e modalità di vendita - La Ssc Napoli comunica che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 19 novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli- Lo riporta napolitoday.it
Juve, l'amichevole con la Next Gen ancora all'Allianz: data e novità sui biglietti - L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 agosto 2025, con fischio d’inizio alle ore 18:30 presso l’Allianz Stadium di Torino. Lo riporta tuttosport.com