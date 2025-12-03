Biglietti Juve | disponibile il nuovo 3 Games Pack per Benfica Lazio e Como Info utili prezzi e dettagli per i tagliandi dei match dei bianconeri

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biglietti Juve: è online il nuovo 3 Games Pack per i match contro Benfica, Lazio e Como. Info utili, prezzi e dettagli per i tagliandi delle partite. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto che è  online il 3 Games Pack  per i  biglietti delle partite contro Lazio e Como  di Serie A e  Benfica di Champions League. Di seguito riportati tutti i dettagli. COMUNICATO – « Bianconeri, c’è un nuovo  3 Games Pack  pensato per voi! Dalle  ore 15:00  di oggi,  mercoledì 3 dicembre, sarà possibile acquistare i biglietti del nuovo 3 Games Pack che include l’ultima partita casalinga della  League Phase  della  UEFA Champions League  contro il  Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00, oltre a due emozionanti match di Serie A contro  Lazio  e  Como, previsti nel mese di febbraio e validi rispettivamente per ventiquattresima e ventiseiesima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

