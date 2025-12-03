Biathlon doppietta norvegese nell’individuale di Oestersund Top ten per Giacomel

Arriva la doppietta norvegese nella 20 km individuale maschile di Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: vince Johan-Olav Botn davanti al connazionale Martin Uldal, mentre completa il podio il padrone di casa svedese Sebastian Samuelsson. In casa Italia si piazza settimo Tommaso Giacomel, ma vanno a punti anche Elia Zeni, 33°, Didier Bionaz, 36°, e Lukas Hofer, 38°, mentre non ce la fanno Patrick Braunhofer, 42°, e Daniele Cappellari, 66°. Doppietta norvegese con due dei tre atleti, sui 103 iscritti, che trovano lo zero al poligono: vince Johan-Olav Botn, che si impone in 46’49?4, davanti al connazionale Martin Uldal, alla piazza d’onore con un gap di 57?7. 🔗 Leggi su Oasport.it

