Biathlon doppietta norvegese nell’individuale di Oestersund Top ten per Giacomel
Arriva la doppietta norvegese nella 20 km individuale maschile di Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: vince Johan-Olav Botn davanti al connazionale Martin Uldal, mentre completa il podio il padrone di casa svedese Sebastian Samuelsson. In casa Italia si piazza settimo Tommaso Giacomel, ma vanno a punti anche Elia Zeni, 33°, Didier Bionaz, 36°, e Lukas Hofer, 38°, mentre non ce la fanno Patrick Braunhofer, 42°, e Daniele Cappellari, 66°. Doppietta norvegese con due dei tre atleti, sui 103 iscritti, che trovano lo zero al poligono: vince Johan-Olav Botn, che si impone in 46’49?4, davanti al connazionale Martin Uldal, alla piazza d’onore con un gap di 57?7. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel giorno del ritorno al successo di Wierer, Lisa Vittozzi al decimo posto in Coppa del mondo di biathlon. Vai su Facebook
Biathlon, doppietta norvegese nell’individuale di Oestersund. Top ten per Giacomel - Arriva la doppietta norvegese nella 20 km individuale maschile di Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it
LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: dominio norvegese con Botn! Giacomel nella top 10 - Si chiude qui la nostra diretta, l'appuntamento è nei prossimi giorni per le ... Come scrive oasport.it