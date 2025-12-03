Biasin sicuro | Allegri l’arma in più del Milan Ha speso alla grande quel rosso

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del rosso ricevuto da Massimiliano Allegri durante Milan-Lazio 1-0 di Serie A. Un estratto da Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biasin sicuro: “Allegri l’arma in più del Milan. Ha speso alla grande quel rosso”

Contenuti che potrebbero interessarti

#Biasin sicuro su #Spalletti Le parole Vai su X

?La #Fiorentina perde anche a Bergamo e resta ultima in classifica. I giocatori vanno sotto la curva e Dzeko prende il megafono per chiedere vicinanza ai tifosi viola. #Biasin: «Vedere ieri #Dzeko che parla ai tifosi come a dire ' - facebook.com Vai su Facebook

Biasin commenta la strategia di Allegri nel derby! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri L’arrivo di Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore dei rossoneri, ha portato ... milannews24.com scrive

Biasin: "Attacco semi-inedito Pulisic-Leao: reale motivo per cui l'Inter non dorme sonni tranquilli" - Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, nel suo consueto Editoriale pubblicato mercoledì su Tuttomercatoweb. Riporta milannews.it

Biasin: 'Allegri ha intascato oltre 20 milioni per parlare di qualificazione Champions' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha scritto su Tmw della Juventus e di Massimiliano Allegri, dicendo che il toscano ha incassato tanti soldi dal club solo per parlare di ... Lo riporta it.blastingnews.com