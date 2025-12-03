Biasin il giornalista difende il capitano | È stata la settimana delle rotture nei confronti di Lautaro!

Inter News 24 Biasin, nel suo editoriale TMW il giornalista attacca i critici di Lautaro: per lui l’argentino è una benedizione per il campionato e per l’Inter. Nel suo editoriale pubblicato su TMW, Fabrizio Biasin, giornalista tra i più noti del panorama sportivo italiano, ha difeso con forza Lautaro Martínez, centravanti argentino classe 1997 e capitano dell’Inter, reduce dalla doppietta decisiva contro il Pisa. Con un tono diretto e senza filtri, Biasin ha commentato le critiche rivolte nelle ultime settimane al bomber nerazzurro, giudicandole prive di fondamento. Secondo il giornalista, ogni piccolo calo di rendimento di Lautaro scatena un’ondata di contestazioni esagerate, dimenticando il peso specifico dell’attaccante all’interno della squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno classe 1980, e nel panorama della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin, il giornalista difende il capitano: «È stata la settimana delle rotture nei confronti di Lautaro!»

