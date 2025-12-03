Bianco Priverno | un mese di eventi per Natale

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Bianco Priverno la manifestazione che per tutto il periodo natalizio porta nel centro storico, nei Musei, al Castello di San Martino e presso il borgo medievale di Fossanova tantissimi eventi in una magica atmosfera incantata tipica delle feste.undefinedUn Natale fatto di arte, cultura. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

