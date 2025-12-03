Bianchi su sempre meno rossi nei Colli | I viticoltori li stanno estirpando

L’ultima vendemmia nei Colli Euganei racconta una trasformazione che ha accelerato negli ultimi cinque anni: la produzione di rossi scende ai minimi storici, mentre i bianchi avanzano con decisione. Lo confermano i numeri della Cantina Colli Euganei di Vò, che quest’anno ha ritirato 100mila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

Secret parrucchieri. . I primi capelli bianchi? Niente panico! Nel reel di oggi parliamo di un tema che prima o poi tocca tutti: quei piccoli fili argentati che iniziano a spuntare quando meno te lo aspetti. La tentazione di provare metodi casalinghi è forte, lo s - facebook.com Vai su Facebook

Sui Colli Fiorentini abbiamo trovato un ottimo Chianti che costa meno di 20 euro - I tanti turisti stranieri che per tutto l’anno affollano la città di Firenze, di solito non si accontentano della visita ai luoghi più iconici della città. Riporta gamberorosso.it

I vini del Veneto nelle principali denominazioni. Gli assaggi del Gambero Rosso - L’annata 2023, costellata di eventi estremi, nel Veneto alla fine ha lasciato il segno meno pesantemente di quanto ci si potesse aspettare, merito della consapevolezza e della sensibilità che i ... Come scrive gamberorosso.it

Il lento declino dei vini rossi, andiamo verso un mondo di bianchi e rosati? - Quello che è certo però, dati alla mano, è che la tendenza in atto è quella di un progressivo declino, a ... Lo riporta repubblica.it

Rossi e bianchi: 10 vini (e cantine) speciali che raccontano la storia d’Italia - È stato questo lo spirito che ha animato uno dei «Grand Tasting» del ... Come scrive corriere.it

Stop etichette specifiche, i vini ottenuti da uve bordolesi si chiameranno «Colli Euganei Doc» - Nuovo nome unico che accorpa Merlot, Cabernet, Carmenere: la rivoluzione silenziosa che mira a valorizzare l'intero territorio ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Consorzio: il vino rosso dei Colli diventi solo Colli Euganei Doc - (askanews) – Dopo la riforma che lo scorso anno aveva riguardato il Serprino, l’assemblea dei soci del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei ha approvato una nuova semplificazione del ... Lo riporta msn.com