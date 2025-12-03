Bianchi su sempre meno rossi nei Colli | I viticoltori li stanno estirpando

Padovaoggi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima vendemmia nei Colli Euganei racconta una trasformazione che ha accelerato negli ultimi cinque anni: la produzione di rossi scende ai minimi storici, mentre i bianchi avanzano con decisione. Lo confermano i numeri della Cantina Colli Euganei di Vò, che quest’anno ha ritirato 100mila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Sui Colli Fiorentini abbiamo trovato un ottimo Chianti che costa meno di 20 euro - I tanti turisti stranieri che per tutto l’anno affollano la città di Firenze, di solito non si accontentano della visita ai luoghi più iconici della città. Riporta gamberorosso.it

I vini del Veneto nelle principali denominazioni. Gli assaggi del Gambero Rosso - L’annata 2023, costellata di eventi estremi, nel Veneto alla fine ha lasciato il segno meno pesantemente di quanto ci si potesse aspettare, merito della consapevolezza e della sensibilità che i ... Come scrive gamberorosso.it

Il lento declino dei vini rossi, andiamo verso un mondo di bianchi e rosati? - Quello che è certo però, dati alla mano, è che la tendenza in atto è quella di un progressivo declino, a ... Lo riporta repubblica.it

Rossi e bianchi: 10 vini (e cantine) speciali che raccontano la storia d’Italia - È stato questo lo spirito che ha animato uno dei «Grand Tasting» del ... Come scrive corriere.it

bianchi meno rossi colliStop etichette specifiche, i vini ottenuti da uve bordolesi si chiameranno «Colli Euganei Doc» - Nuovo nome unico che accorpa Merlot, Cabernet, Carmenere: la rivoluzione silenziosa che mira a valorizzare l'intero territorio ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Consorzio: il vino rosso dei Colli diventi solo Colli Euganei Doc - (askanews) – Dopo la riforma che lo scorso anno aveva riguardato il Serprino, l’assemblea dei soci del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei ha approvato una nuova semplificazione del ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bianchi Meno Rossi Colli