Betta & Luti in concerto all' ExWide
Venerdì 5 dicembre Betta e Luti accompagnano il pubblico in un viaggio verso le origini del blues, riscoprendo gli odori che portano verso New Orleans cullati dalle rive del Mississippi. Un concerto con un repertorio che va dalla meravigliosa Bessie Smith al grande Skip James, incontrando anche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
