Bersani a La7 | Meloni contro l’Università di Bologna? Non si permetta Basta faziosità fatevi curare da uno bravo

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni non dovrebbe permettersi, perché va a toccare un tasto: l’Università di Bologna è la prima università europea e la più antica, quindi cerchiamo di stare attenti a quel che si dice”. Così l’ex ministro Pier Luigi Bersani, ospite di Otto e mezzo (La7), inizia il suo commento sulla polemica relativa al mancato avvio di un corso di laurea triennale in Filosofia riservato agli allievi ufficiali dell’ Accademia Militare di Modena. Dopo gli attacchi del governo all’Università di Bologna, l’ex segretario del Pd sposta il baricentro della controversia: non una questione accademica, ma l’ennesimo tassello di un clima politico “ideologico e fazioso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bersani a la7 meloni contro l8217universit224 di bologna non si permetta basta faziosit224 fatevi curare da uno bravo

© Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni contro l’Università di Bologna? Non si permetta. Basta faziosità, fatevi curare da uno bravo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

bersani la7 meloni controBersani a La7: “Meloni e Tajani saltano gridando ‘Chi non salta comunista è’? Un governo di saltimbanchi” - Bersani stronca il siparietto di Meloni e Tajani a Napoli e accusa Mel ... Secondo ilfattoquotidiano.it

bersani la7 meloni controBersani si scaglia contro la Meloni in diretta: “Questo è un Governo di…” - Pier Luigi Bersani non ha nascosto i propri pensieri sul Governo con un particolare focus ad un episodio con Giorgia Meloni protagonista. Come scrive newsmondo.it

bersani la7 meloni controNapoli, Meloni salta sul palco, Bersani l’attacca: “Governo ridotto a spettacolo” - A Napoli la premier Giorgia Meloni balla sul coro “Chi non salta comunista è”, il video diventa virale e Pier Luigi Bersani attacca in tv. msn.com scrive

bersani la7 meloni controMeloni vs Schlein, Mieli: “Errore e scortesia verso l’opposizione”. Telese ribatte in diretta - Scontro in diretta a In Onda tra Paolo Mieli e Luca Telese sul caso Meloni- Segnala affaritaliani.it

bersani la7 meloni controCaso Bignami, Bersani: "La butta lì, magari destabilizza qualcosa, per favore non sottovalutiamo queste robe..." - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Segnala la7.it

Pd, svolta dietro le quinte. Franceschini, Orlando e Speranza (cioè Bersani) mollano Schlein e stanno con Silvia Salis - I tg e i giornaloni dipingono un Partito Democratico unito e compatto contro il governo Meloni sulla Legge di Bilancio, sulla riforma costituzionale ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Bersani La7 Meloni Contro