Bersani a La7 | Meloni contro l’Università di Bologna? Non si permetta Basta faziosità fatevi curare da uno bravo

“ Meloni non dovrebbe permettersi, perché va a toccare un tasto: l’Università di Bologna è la prima università europea e la più antica, quindi cerchiamo di stare attenti a quel che si dice”. Così l’ex ministro Pier Luigi Bersani, ospite di Otto e mezzo (La7), inizia il suo commento sulla polemica relativa al mancato avvio di un corso di laurea triennale in Filosofia riservato agli allievi ufficiali dell’ Accademia Militare di Modena. Dopo gli attacchi del governo all’Università di Bologna, l’ex segretario del Pd sposta il baricentro della controversia: non una questione accademica, ma l’ennesimo tassello di un clima politico “ideologico e fazioso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni contro l’Università di Bologna? Non si permetta. Basta faziosità, fatevi curare da uno bravo”

