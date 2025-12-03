Bergamo tre milioni per un nuovo hotel nel quartiere di Santa Lucia
LA NOVITÀ. Il progetto è della Fondazione Istituti Educativi e verrà realizzato nel quartiere della città. Il presidente Tassi: «Recupero di una palazzina dismessa». La gestione alla famiglia Zambanini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
