Si stava occupando della manutenzione di un nastro trasportatore quando questo si è azionato trascinandolo dentro il macchinario. È morto così, nel pomeriggio di mercoledì, un operaio 27enne dipendente di una ditta esterna che stava svolgendo il proprio lavoro all’interno della Montello Spa di Montello, nel Bergamasco, azienda specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo. Successivamente sono arrivati anche i Carabinieri di Bergamo e i tecnici di Ats. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bergamo, operaio 27enne muore trascinato dentro un macchinario: stava facendo manutenzione al nastro trasportatore