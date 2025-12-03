Bergamo operaio 27enne muore sul lavoro schiacciato
Un'altra vittima del lavoro. A Bergamo un ragazzo di 27 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente che è stato fatale per lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Femminicidio Sara Centelleghe #aggiornamentofemminicidi La Corte d'Assise di Bergamo ha disposto una perizia medico psichiatrica per Jashandeep Badhan, l'operaio di 20 anni a processo per il femminicidio di Sara Centelleghe, uccisa a forbiciate la n - facebook.com Vai su Facebook
Ghisalba - Bergamo Si chiamava Lino aveva 65 anni e faceva l'operaio. Mercoledí era rimasto schiacciato da un cavalletto metallico del peso di oltre 5 quintali. Oggi è morto in ospedale. #MorireDiLavoro una guerra che non frega un cazzo a nessuno. Vai su X
Incidente sul lavoro nel Bergamasco, operaio 27enne muore colpito dai detriti a Montello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro nel Bergamasco, operaio 27enne muore colpito dai detriti a Montello ... tg24.sky.it scrive
Bergamo, morto operaio di 27 anni: colpito da detriti, lavorava in una buca di carico - Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di ... Lo riporta msn.com
Incidente sul lavoro alla Montello: muore operaio di 27 anni - La tragedia è avvenuta nel pomeriggio alla Montello Spa di Montello, nel Bergamasco. Come scrive msn.com
Incidente sul lavoro nella Bergamasca, muore operaio 27enne di Pian Camuno - Un giovane di 27 anni, alla «Montello», nell'omonimo paese bergamasco, è morto in un incidente avvenuto alle 17. Lo riporta brescia.corriere.it
«Montello», muore in un incidente operaio di 27 anni - Un giovane di 27 anni, dipendente della «Montello», è morto in un incidente avvenuto alle 17. Riporta bergamo.corriere.it