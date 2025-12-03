Benigni Elt Group | Spettro elettromagnetico cuore difesa integrata

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Siamo immersi in una guerra ibrida, caratterizzata da minacce asimmetriche che attraversano tutti i domini". È il quadro tracciato da Domitilla Benigni, Ceo & Coo di Elt Group, intervistata nella sessione one-to-one "La protezione della superiorità informativa nelle infrastrutture net centriche". Un intervento che ha riportato al centro il tema della guerra elettronica, a partire dal recente episodio di Gps jamming che ha coinvolto l'aereo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dopo il riferimento alle tecnologie emergenti, Benigni ha collocato l'intera questione nel contesto della Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, il tema della conferenza in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D'Acquisto” a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Benigni (Elt Group): "Spettro elettromagnetico cuore difesa integrata"

