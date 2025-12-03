Beni russi confiscati per sostenere l’Ucraina l’Ue rilancia | Così schermeremo l’Europa da vendette di Putin Il gelo del Belgio e dell’Italia

Novanta miliardi di euro in due anni. È la cifra che l’Unione europea s’impegnerà a sborsare all’Ucraina per colmare il gravissimo vuoto di bilancio lasciato dall’ azzeramento del sostegno Usa deciso da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. Lo ha annunciato oggi Ursula von der Leyen in conferenza stampa, presentando con tono grave e volto tirato il piano dell’Ue per continuare a sostenere Kiev nel prossimo biennio. «Non potremo mai raggiungere la tenacia dell’esercito ucraino. Possiamo però contribuire a dare al Paese gli strumenti necessari affinché possa negoziare da una posizione di forza, ed aumentare il costo per Putin di proseguire la sua guerra d’aggressione», ha detto la presidente della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Gli sforzi messi in campo per sostenere l'Ucraina con beni russi immobilizzati hanno subito una nuova battuta d'arresto dopo che la Banca centrale europea ha avvertito che il piano violerebbe i trattati dell'Ue e minerebbe l'indipendenza dell'istituzione ? http - facebook.com Vai su Facebook

#Putin avverte l’Europa e si dice pronto alla guerra, mentre #Zelensky apre al dialogo e chiede l’uso dei beni russi congelati per la ricostruzione dell’Ucraina Vai su X

Asset russi congelati, l'oro di Mosca vale 200 miliardi. Ora l'UE studia come usarli per sostenere l'Ucraina - Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Ue ha congelato oltre 200 miliardi di asset russi. Da affaritaliani.it

Ue, l'uso dei beni congelati russi sarebbe un flop? L'avvertimento di Mosca - Nonostante la volontà di Bruxelles di trovare un accordo per l’utilizzo di beni russi congelati come ... Secondo tag24.it

Confiscare gli asset russi è «un grave errore politico» - Entro fine anno l'Ue dovrà decidere se espropriare 140 miliardi di beni russi custoditi da Euroclear: l'Ucraina spera ma il Belgio si oppone ... Lo riporta tempi.it

L'analisi/ I beni russi, la Ue e la mossa da soppesare - Agli annunci della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sull'imminenza della presentazione di un testo giuridico per l'utilizzo dei beni russi congelati a ... Come scrive ilmessaggero.it

L’Europa dovrebbe sequestrare ora i beni congelati della Russia - L’amministrazione Trump sta ora determinando cosa riserva il futuro all’Ucraina, e per estensione all’Europa, in materia di integrità territoriale, sovranità e sicurezza. oltrelalinea.news scrive

Beni russi congelati, Usa e Londra spingono per la confisca. L’Europa teme il boomerang - L’uso dei beni russi congelati in Occidente è diventato il punto più delicato del sostegno a Kiev. Secondo ilmessaggero.it