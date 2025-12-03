Benfica-Sporting Lisbona venerdì 05 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio al Da Luz?
Sta arrivando il giorno del derby: Benfica e Sporting Lisbona incroceranno i loro cammini venerdì notte al Da Luz, in una sfida che sarà molto importante per gli equilibri di alta classifica. Il Porto è primo con 3 punti di vantaggio sui Leoni e ben 6 sulle Aquile, che non possono perdere ulteriore terreno: in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
C'è vita oltre Porto, Benfica e Sporting. I nomi dei giovani delle piccole da seguire nella Liga Portugal 2025/26. Vai su X
#uefafutsalchampionsleague, road to Pesaro: Etoile, Sporting, Benfica e Kairat con un piede nei quarti - facebook.com Vai su Facebook
Lisbona si ferma per “O Dérbi Eterno”: Benfica e Sporting si giocano la Capitale - "O Dérbi Eterno" torna ad accendere Lisbona: oggi si gioca Benfica- gianlucadimarzio.com scrive
Benfica-Sporting Lisbona: dove vedere il big match in TV e in streaming - Il match, in programma venerdì 5 dicembre, rischia di essere decisivo per le sorti della classifica. Come scrive tag24.it
Calcio: 1-0 a Sporting, Benfica vince Supercoppa portoghese - Il Benfica, secondo in campionato e sconfitto nella finale della Coppa nazionale la scorsa stagione, ha vinto la Supercoppa portoghese battendo lo Sporting Lisbona per 1- Secondo ansa.it
Benfica ko: Supercoppa portoghese allo Sporting Lisbona - Grazie a un gol del peruviano André Carrillo, lo Sporting Lisbona allenato dal grande ex Jorge Jesus ha battuto 1- Lo riporta calciomercato.com
Benfica, vendetta è servita: 1-0 allo Sporting, la Supercoppa di Portogallo è delle Aquile - Una partita perlopiù equilibrata, anche se spesso nel primo tempo lo Sporting ha fatto visita alla porta ... Segnala tuttomercatoweb.com
Supercoppa di Portogallo, derby Sporting-Benfica: migliori quote, statistiche e pronostico - In Portogallo la stagione ufficiale inizia giovedì 31 luglio alle 21. tuttosport.com scrive