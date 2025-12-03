Benfica-Sporting Lisbona venerdì 05 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici La giornata si apre col derby
Sta arrivando il giorno del derby: Benfica e Sporting Lisbona incroceranno i loro cammini venerdì notte al Da Luz, in una sfida che sarà molto importante per gli equilibri di alta classifica. Il Porto è primo con 3 punti di vantaggio sui Leoni e ben 6 sulle Aquile, che non possono perdere ulteriore terreno: in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il #Porto di Francesco #Farioli: 11 vittorie 1 pareggio 0 sconfitte 25 gol fatti 3 gol subiti (miglior difesa d'Europa) +3 sullo Sporting +6 sul Benfica E l'Ajax, dopo il suo addio, sta avendo un tracollo senza fine. Vai su X
#uefafutsalchampionsleague, road to Pesaro: Etoile, Sporting, Benfica e Kairat con un piede nei quarti - facebook.com Vai su Facebook
Benfica-Sporting Lisbona: dove vedere il big match in TV e in streaming - Il match, in programma venerdì 5 dicembre, rischia di essere decisivo per le sorti della classifica. Da tag24.it
Calcio: 1-0 a Sporting, Benfica vince Supercoppa portoghese - Il Benfica, secondo in campionato e sconfitto nella finale della Coppa nazionale la scorsa stagione, ha vinto la Supercoppa portoghese battendo lo Sporting Lisbona per 1- Da ansa.it
Benfica, vendetta è servita: 1-0 allo Sporting, la Supercoppa di Portogallo è delle Aquile - Una partita perlopiù equilibrata, anche se spesso nel primo tempo lo Sporting ha fatto visita alla porta ... tuttomercatoweb.com scrive
Sporting Lisbona-Benfica, le formazioni ufficiali: voci sulla Juve, ma Hjulmand titolare - Sono state svelate le formazioni titolari di Sporting Lisbona e Benfica per la Supercoppa di Portogallo in scena questa sera (ore 21:45) all'Estadio Algarve. tuttomercatoweb.com scrive
Benfica ko: Supercoppa portoghese allo Sporting Lisbona - Grazie a un gol del peruviano André Carrillo, lo Sporting Lisbona allenato dal grande ex Jorge Jesus ha battuto 1- Da calciomercato.com
Benfica - S. Lisbona Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Lo riporta tuttosport.com