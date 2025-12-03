Benfica-Sporting Lisbona venerdì 05 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici La giornata si apre col derby
Sta arrivando il giorno del derby: Benfica e Sporting Lisbona incroceranno i loro cammini venerdì notte al Da Luz, in una sfida che sarà molto importante per gli equilibri di alta classifica. Il Porto è primo con 3 punti di vantaggio sui Leoni e ben 6 sulle Aquile, che non possono perdere ulteriore terreno: in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
