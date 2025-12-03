Bending Spoons compra anche Eventribe | cosa vuole dire che ha pagato 500 milioni in contanti

Bending Spoons, società italiana valutata 11 miliardi di dollari, ha stretto un altro accordo di acquisizione. Questa volta la società acquistata è stata Eventribe, piattaforma dedicata agli eventi dal vivo. C'è però una piccola incomprensione sulle modalità di pagamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

