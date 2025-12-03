Belve Sandrelli svampita Salerno autentica Fognini frizzante

Nell'ultima puntata di Belve sono stati intervistati Fabio Fognini, Sabrina Salerno e Stefania Sandrelli, ma è stato dato spazio anche a Maria De Filippi e ai personaggi comuni.

Stefania Sandrelli: ieri sera nella trasmissione "Belve" «Non sapevo che Gino Paoli fosse sposato. E sì, abbiamo fatto l'amore in cima a San Pietro. Le mutandine? Spesso non le indosso»

A "Belve" ospiti Maria De Filippi, Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno Vai su X

Gli ospiti di stasera a "Belve": anticipazioni interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi - Le gioie del sesso di Stefania Sandrelli, il nuovo amore di Sabrina Salerno, gli attacchi di panico di Fabio Fognini

Belve, pagelle: De Filippi emozionata (7), Salerno "beccata" (8), ma le Belve graffiano meno (6) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di martedì 2 dicembre 2025 del programma guidato da Francesca Fagnani

Belve, Francesca Fagnani chiude la stagione con una puntata imperdibile: Sandrelli, Fognini, Salerno e una sorpresa firmata Maria De Filippi

Stefania Sandrelli nell'intervista a Belve sui problemi con Nicky Pende, "non potevo rinunciare a mia figlia" - Ospite di Belve, l'attrice Stefania Sandrelli nell'intervista ha parlato della carriera, di Gino Paoli e del suo ex marito Nicky Pende

Stefania Sandrelli Belve quella volta con Paoli a S.Pietro - Tra gli ospiti di "Belve" il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, in onda martedì 2 dicembre in prima serata, c'è l'attrice Stefania Sandrelli che si è raccontata senza filtri

Sabrina Salerno a Belve : «Mi sono innamorata di un cantante italiano amatissimo, di quelli che riempiono gli stadi. Mio padre non ha mai voluto riconoscermi» - La showgirl e cantante, icona degli anni Ottanta, si confida con Francesca Fagnani: «Non sono mai stata l'amante di Berlusconi, ma lui era affascinato dalla bellezza e io un po' sfrontata»