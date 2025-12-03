Belve Maria De Filippi emozionata | Non so se Maurizio ha sofferto |

Maria De Filippi è stata ospite dell’ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Durante l’intervista, la conduttrice di Canale 5 ha risposto alle classiche domande del format, mostrando per la prima volta un lato profondamente emozionale e personale. Ad un certo punto, la voce di Maria si è spezzata, travolta dal ricordo delle persone più care della sua vita che non ci sono più. Riportare in vita i propri cari. Alla 59enne di Pavia è stato chiesto chi riporterebbe in vita se avesse l’opportunità e cosa gli direbbe. Maria ha risposto con grande sincerità: “Posso uscire dalla regola? Ne riporterei tre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Belve, Maria De Filippi emozionata: “Non so se Maurizio ha sofferto”:

News recenti che potrebbero piacerti

Maria De Filippi in lacrime a Belve: «Riporterei in vita Maurizio Costanzo, gli chiederei solo se ha sofferto» - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi - nell'ultima puntata di stagione di "Belve" - ha 'concesso' all'amica Francesca Fagnani di farle qualche domanda. L'emozione e le lacrime ricordando Maurizio Costanzo. Vai su X

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove: "Gli chiederei se ha sofferto" | VIDEO - La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani ... Come scrive tpi.it

Le lacrime di Maria De Filippi a Belve: “Vorrei riportare in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto” - Nel corso dell’ultima puntata di Belve, Maria De Filippi ha concesso all’amica Francesca Fagnani di rivolgerle qualche domanda ... Si legge su fanpage.it

Maria De Filippi si commuove a Belve per Maurizio Costanzo/ “Cosa gli chiederei se potessi riportarlo qui” - Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista a Belve, nel corso dell'ultima puntata, e ha parlato di Maurizio Costanzo, commuovendosi ... Da ilsussidiario.net

“Non so se all’ultimo ha sofferto”: Maria De Filippi in lacrime a Belve, il pensiero più doloroso su Maurizio Costanzo - Maria De Filippi si lascia andare a Belve ricordando Maurizio Costanzo e il dubbio che la accompagna da anni. Secondo donnaglamour.it

''Non so se Maurizio all’ultimo momento ha sofferto'': Maria De Filippi con la voce rotta a 'Belve', perché si è commossa - La voce della De Filippi – una delle donne più di successo della tv italiana – è rotta dalla commozione. Come scrive gossip.it

Belve, Maria De Filippi in lacrime: “A Maurizio chiederei se ha sofferto” - Belve, Maria De Filippi in lacrime: “A Maurizio chiederei se ha sofferto” il dolore per i genitori e il ricordo di Maurizio ... Da ilvicolodellenews.it