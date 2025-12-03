Belve Fabio Fognini | Mi cambierei con Sinner con la sua disciplina avrei vinto molto di più

L'ultimo ospite di questa stagione del programma di Francesca Fagnani, Belve, è il tennista e concorrente di Ballando con le Stelle Fabio Fognini, che si definisce una volpe misto a un gatto. Si dice permaloso, ricorda che, durante la sua carriera ha sempre avuto un rapporto di amore e odio, ma. 🔗 Leggi su Today.it

Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L’essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi. " Fabio Fognini non si trattiene e, ospite a 'Belve', racconta senza filtri la delu - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Fognini sarà ospite a "Belve", in onda questa sera su Rai 2 Vai su X

Fabio Fognini, svela le cifre milionarie a Belve: ecco quanto ha guadagnato - Fabio Fognini rivela a Belve il lato nascosto della sua carriera: tra guadagni milionari e multe da capogiro, ecco quanto ha perso. Come scrive donnaglamour.it

Fognini a Belve non sa chi è Bukowski: “Non mi è mai piaciuto leggere” poi attacca Volandri: “Non è stato uomo” - Fognini a Belve non sa chi è Bukowski: “Non mi è mai piaciuto leggere”. fanpage.it scrive

Fabio Fognini a "Belve": «Ho pagato mezzo milione di euro di multe nella mia carriera. La Coppa Davis? Volandri non ha avuto il coraggio di dirmi nulla» - Ospite di Francesca Fagnani, il tennista si è raccontato con disarmante sincerità, togliendosi anche qualche sassolino sulla sua esclusione dal torneo a squadre ... Riporta msn.com

Fognini show a Belve tra Sinner e Balotelli - Sinner è il numero 1 al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio. Riporta msn.com

Fabio Fognini a Belve : «Ho sofferto di attacchi di panico, non sono mai stato così male. La Coppa Davis è il mio sogno rimasto chiuso nel cassetto» - Ammette: «Avrei potuto guadagnare molto di più, ma per gli atteggiamenti che ho avuto qualche multa è arrivata: agli ... Come scrive vanityfair.it

Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi - Le gioie del sesso di Stefania Sandrelli, il nuovo amore di Sabrina Salerno, gli attacchi di panico di Fabio Fognini ... Da iodonna.it