Raccolta rifiuti sempre più capillare a Bellano grazie ai nuovi smart bin. Forniti da Silea e acquistati grazie a fondi derivanti dal bando Pnrr che Bellano ha ottenuto, saranno posizionati in alcuni dei luoghi più frequentati del paese: piazza Tommaso Grossi, zona Palasole e spiaggia pubblica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Bellano "compatta" i rifiuti grazie ai nuovi smart bin