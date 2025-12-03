Bellano compatta i rifiuti grazie ai nuovi smart bin
Raccolta rifiuti sempre più capillare a Bellano grazie ai nuovi smart bin. Forniti da Silea e acquistati grazie a fondi derivanti dal bando Pnrr che Bellano ha ottenuto, saranno posizionati in alcuni dei luoghi più frequentati del paese: piazza Tommaso Grossi, zona Palasole e spiaggia pubblica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Abbandona i rifiuti in strada a Morolo, ma i carabinieri lo rintracciano grazie a unn bliglietto di auguri - La polizia locale di Ceccano, invece, ha individuato, sanzionato e costretto alla bonifica un’azienda di Patrica dopo lo scarico di rifiuti nel sottopasso “Cese” della zona industriale. Lo riporta ilmessaggero.it