Bellano anziano trovato per terra dopo una notte all’addiaccio Soccorso muore in ospedale
Bellano (Lecco), 3 dicembre 2025 – Lo hanno trovato riverso a terra lungo una strada di Bellano, sul lago di Como. L'ottantenne era semiassiderato, dopo una intera notte all'addiaccio, coperto solo da una giacca e dai suoi vestiti che indossava. Era confuso, allo stremo delle forze, ma ancora cosciente, tanto da riuscire a biascicare pure qualche parola. Nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale, poco dopo il ricovero però è morto, per un arresto cardiocircolatorio dovuto probabilmente all'ipotermia. Questa mattina all'alba, un pensionato di 80 anni è stato rinvenuto semisvenuto in strada, subito fuori da un caseggiato di appartamenti comunali per anziani dove abita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Anziano trovato a terra in una pozza di sangue, una passante lancia l'allarme: è gravissimo. Il 70enne ferito in circostanze misteriose, indagano i vigili - È un giallo il fatto avvenuto ieri, poco prima delle 11, a Santa Maria Maddalena di Occhiobello in zona industriale- Lo riporta ilgazzettino.it
Carabinieri salvano 75enne trovato a terra in casa - Un uomo di 75 anni di Sapri, in provincia di Salerno, è stato tratto in salvo questa mattina dai Carabinieri dopo essere stato trovato riverso a terra nella sua abitazione, dove vive da solo. Come scrive ansa.it