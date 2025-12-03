Bellano (Lecco), 3 dicembre 2025 – Lo hanno trovato riverso a terra lungo una strada di Bellano, sul lago di Como. L'ottantenne era semiassiderato, dopo una intera notte all'addiaccio, coperto solo da una giacca e dai suoi vestiti che indossava. Era confuso, allo stremo delle forze, ma ancora cosciente, tanto da riuscire a biascicare pure qualche parola. Nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale, poco dopo il ricovero però è morto, per un arresto cardiocircolatorio dovuto probabilmente all'ipotermia. Questa mattina all'alba, un pensionato di 80 anni è stato rinvenuto semisvenuto in strada, subito fuori da un caseggiato di appartamenti comunali per anziani dove abita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellano, anziano trovato per terra dopo una notte all’addiaccio. Soccorso, muore in ospedale