Belen Rodriguez furiosa Non brilli nemmeno se ti dai fuoco parole pesanti | con chi è arrabbiata?

Da giorni il nome di Belen Rodriguez rimbalza nel dibattito social, e non soltanto per il periodo complicato che la showgirl sta attraversando. Nelle ultime ore, infatti, un suo messaggio apparso su Instagram ha acceso la curiosità dei fan e alimentato ipotesi su possibili tensioni sotterranee. Una frase breve, tagliente, che ha subito scatenato interpretazioni e sospetti. Con chi ce l’aveva? A chi era destinata quella frecciata così aspra? E soprattutto: perché proprio adesso? Belen Rodriguez è furiosa: ce l’ha con Luciana Littizzetto?. Nel pomeriggio del 2 dicembre, Belen ha condiviso una frase che non poteva passare inosservata: « C’è gente che non riuscirebbe a brillare nemmeno dandosi fuoco ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Belen Rodriguez furiosa «Non brilli nemmeno se ti dai fuoco», parole pesanti: con chi è arrabbiata?

