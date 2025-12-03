Beko la vertenza non è finita Tensione tra sindacati e azienda

Siena, 3 dicembre 2025 – “La vertenza Beko non è finita, inizia oggi”. Lapidarie le parole dei sindacati territoriali dopo l’incontro di oltre due ore con i manager della multinazionale. All’ordine del giorno, un ragionamento per “potenziare il salario dei 158 lavoratori che alla fine dell’anno resteranno nel perimetro aziendale”. Massimo Martini, segretario Uilm di Siena, mastica amaro: “Ci aspettavamo la presenza al tavolo dei massimi esponenti aziendali, non di un manager in procinto di trasferimento e di un altro che addirittura sta per lasciare Beko. Volevamo capire le prospettive a breve termine del sito alla luce del sopralluogo tecnico di Invitalia in viale Toselli giovedì (domandi, ndr )”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Beko, la vertenza non è finita”. Tensione tra sindacati e azienda

