Beatrice Arnera pronta alle vie legali contro l’ex Andrea Pisani?

La rottura tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani, avvenuta nel 2025, ha avuto una certa risonanza mediatica, soprattutto dopo che Pisani ha rivelato di aver appreso delle foto della sua ex compagna con Raoul Bova dai giornali. Mentre infatti Arnera si è trincerata nel silenzio subito dopo la separazione, Pisani ha rilasciato dichiarazioni e improvvisato gag comiche in pubblico anche per esorcizzare il dolore del tradimento. Atteggiamento che però, a quanto pare, non piace alla ex compagna, pronta a muoversi per vie legali. A riportare il retroscena è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. “Arnera è su tutte le furie”, scrive il giornalista, l’attrice, infatti, “non accetta le continue provocazioni tra gag social, dissing in tv e interviste strappalacrime dell’ex compagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Beatrice Arnera pronta alle vie legali contro l’ex Andrea Pisani?

