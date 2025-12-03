Beatrice Arnera contro l’ex Andrea Pisani ora si passa alle vie legali? Scoppia la guerra aperta
Nelle ultime settimane il mondo del gossip sembra avere un’unica certezza: tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani la tensione non accenna a placarsi. Quella che per anni era sembrata una coppia affiatata, costruita su un equilibrio fatto di amore, lavoro condiviso e una bambina nata nel 2024, oggi appare invece frantumata. E mentre lui continua a trasformare il dolore in sketch e battute, lei pare intenzionata a mettere un freno a tutto questo. Tanto che, secondo i rumors più insistenti, la questione potrebbe presto spostarsi dal chiacchiericcio social agli studi legali. Beatrice Arnera e Andrea Pisani, la guerra è servita: rapporto a pezzi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
