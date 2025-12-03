Bce e Belgio non fermano Ursula Il piano di Bruxelles per gli asset russi
Tirare dritto, anche a costo di andare a sbattere contro il classico iceberg. La Commissione europea non ha ancora intenzione di gettare la spugna sulla questione degli asset russi. Il vento non potrebbe essere più forte e contrario. Nelle ultime ore, non che ci fossero particolari dubbi, è arrivato un uno-due micidiale che ha, di fatto, affossato l’intera operazione che mira a prestare non meno di 140 miliardi all’Ucraina, sotto forma di maxi-finanziamento garantito sia dalle stesse riserve della Banca centrale russa detenute dalla finanziaria belga Euroclear, sia dalla Bce, chiamata in causa in veste di garante di ultima istanza. 🔗 Leggi su Formiche.net
