Tirare dritto, anche a costo di andare a sbattere contro il classico iceberg. La Commissione europea non ha ancora intenzione di gettare la spugna sulla questione degli asset russi. Il vento non potrebbe essere più forte e contrario. Nelle ultime ore, non che ci fossero particolari dubbi, è arrivato un uno-due micidiale che ha, di fatto, affossato l’intera operazione che mira a prestare non meno di 140 miliardi all’Ucraina, sotto forma di maxi-finanziamento garantito sia dalle stesse riserve della Banca centrale russa detenute dalla finanziaria belga Euroclear, sia dalla Bce, chiamata in causa in veste di garante di ultima istanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bce e Belgio non fermano Ursula. Il piano di Bruxelles per gli asset russi