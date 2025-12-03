BBVA celebra quarto anno in Italia | obiettivo 1 mln di clienti entro 2026

Milano, 3 dic. (askanews) – BBVA celebra il quarto anniversario della sua banca digitale in Italia, che ha già superato gli 800mila clienti, ponendosi l’obiettivo di raggiungere il milione nel 2026. L’annuncio oggi a Milano nel corso di un evento per celebrare il quarto anniversario della presenza del colosso bancario spagnolo nel settore del digital retail banking in Italia, alla presenza del Ceo del gruppo BBVA Onur Genç. “Stiamo andando benissimo in Italia e siamo veramente felicissimi, siamo due anni in anticipo sul business plan. Siamo entrati quattro anni fa nel mercato italiano e abbiamo avuto talmente successo che abbiamo deciso di celebrarlo”, ha sottolineato Genç che ha escluso qualsiasi interesse di M&A nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it