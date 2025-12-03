Bazaar per Sognatori - L' Altro Natale

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6, 7 e 8 Dicembre Roma si prepara ad accogliere un evento unico e suggestivo: Il Bazaar per Sognatori, l’altro Natale, un mercato alternativo, poetico e vibrante che celebra la creatività e la bellezza delle piccole cose. Un luogo incantato dove artigiani e visionari espongono creazioni nate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

