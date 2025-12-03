Bazaar per Sognatori - L' Altro Natale
Il 6, 7 e 8 Dicembre Roma si prepara ad accogliere un evento unico e suggestivo: Il Bazaar per Sognatori, l’altro Natale, un mercato alternativo, poetico e vibrante che celebra la creatività e la bellezza delle piccole cose. Un luogo incantato dove artigiani e visionari espongono creazioni nate. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Bazaar per Sognatori L'Altro Natale 6-7-8 / 20-21 Dicembre ? Dalle 10:00 alle 19:00 Roma, Città Dell'Altra Economia Largo Dino Frisullo, Testaccio INGRESSO GRATUITO ? Nel cuore dell’inverno, quando le luci si accendono e l’aria si riempie d - facebook.com Vai su Facebook