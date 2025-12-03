Batman conquista i poteri di clayface e diventa una minaccia superpotente

Negli ultimi 86 anni, il personaggio di Batman si è distinto nel panorama dei supereroi grazie alla sua capacità di compiere imprese straordinarie senza possedere alcuna abilità sovrumana. Recentemente, all’interno di una delle più recenti produzioni mangaDC, si assiste a un’evoluzione inattesa: il Cavaliere Oscuro acquisisce poteri metahuman, rivestendo così un ruolo nuovo e inedito. Questa svolta narrativa viene esplorata attraverso una serie di eventi che coinvolgono alteregoi e realtà alternative, evidenziando come il personaggio possa confrontarsi con un’identità completamente diversa. batman e le nuove potenzialità come metahuman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman conquista i poteri di clayface e diventa una minaccia superpotente

