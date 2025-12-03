Bastoni svela | Ecco chi è il più difficile da marcare L’ho dovuto buttare giù 

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha svelato chi è a suo dire l’avversario più difficile da marcare, tanto che lo ha buttato giù. Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, Alessandro Bastoni, ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera e le sfide affrontate in campo in una recente intervista rilasciata a Rivista Undici. Nel corso della conversazione, il difensore nerazzurro, noto per la sua abilità nell’impostazione e la visione di gioco, ha ricordato un confronto diretto con il giovanissimo fuoriclasse spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal. Il duello con l’attaccante, già considerato uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, è stato evidentemente un episodio che ha lasciato il segno nella memoria di Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

bastoni svela ecco chi 232 il pi249 difficile da marcare l8217ho dovuto buttare gi249160

© Internews24.com - Bastoni svela: «Ecco chi è il più difficile da marcare. L’ho dovuto buttare giù» 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Bastoni Svela 232 Pi249