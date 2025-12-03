Bastoni | Ecco in cosa sono diverso | oggi il difensore deve…

Bastoni. Alessandro Bastoni ha condiviso ai microfoni di Rivista Undici una lucida analisi sulla metamorfosi del suo ruolo, un’evoluzione che lo ha trasformato in uno dei difensori più “costruttori” del panorama europeo. Il centrale classe ’99 sottolinea come questo cambiamento non sia stato forzato, ma un processo del tutto naturale: “ È stata una cosa molto naturale. Nasco all’Atalanta e ho visto Toloi che è stato uno dei primi difensori fare questa cosa “. Il vero salto di qualità, tuttavia, è avvenuto in nerazzurro. Pur intravedendosi i primi segni con Antonio Conte, è sotto la guida di Simone Inzaghi che gli automatismi offensivi sono stati portati all’eccellenza, complice anche la sintonia con Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it