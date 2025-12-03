Basta slealtà | arriva la svolta Ifab anti-simulazioni La Fiorentina rivede l’incubo del ’93
La nuova norma che punisce le perdite di tempo promette di rivoluzionare le fasi finali delle partite. Intanto i viola, ultimi in classifica, rischiano di ripercorrere il sentiero che portò alla storica retrocessione del 1993. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Basta russare! Arriva l’invenzione che si applica sotto il mento per notti finalmente silenziose - Basta dormire in una stanza con qualcuno che russa per rendersi conto di quanto possa diventare faticoso, notte dopo notte. Riporta greenme.it