Basket | Udine perde Hickey positivo all’antidoping

Nella mattina è stata resa nota una notizia che ha indubbiamente creato diversi grattacapi in seno all’APU Old Wild West Udine. Anthony Hickey, infatti, è risultato positivo a un controllo antidoping: lo comunica la stessa società friulana attraverso un comunicato rilasciato su tutte le proprie piattaforme in rete. Così il club: “ Amici Pallacanestro Udinese SPA comunica che in data 2 dicembre 2025 il giocatore Anthony Hickey ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, un provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 8 novembre 2025, che hanno riscontrato la presenza di Hydrochlorothiazide and its degradation products: Chlorothiazide and ABC (4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide), sostanza inserita nella lista Wada nella categoria S5 DIURETICS and Masking Agents. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Udine perde Hickey, positivo all’antidoping

News recenti che potrebbero piacerti

DAILY RECAP (02/12/25) Campionato U14 Gold Azzurra Basket RdR - APU Udine 69-56 Campionato U14 Gold Humus Sacile - Arcobaleno Trieste 44-81 Campionato U19 Gold Azzurra Basket RdR - Falconstar Basket 73-56 - facebook.com Vai su Facebook

Basket: Udine perde Hickey, positivo all’antidoping - Nella mattina è stata resa nota una notizia che ha indubbiamente creato diversi grattacapi in seno all'APU Old Wild West Udine. Come scrive oasport.it

Choc per l’Apu Udine: il cestista Hickey positivo all’antidoping a causa di un diuretico - Il playmaker americano è risultato positivo a un farmaco per l'ipertensione prescrittogli da un medico statunitense ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Choc Udine, Anthony Hickey sospeso dal Tribunale Antidoping - L'Apu Udine ha annunciato che in data 2 dicembre 2025 il giocatore Anthony Hickey ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, un provvedimento di sospensione cautelare a ... Scrive pianetabasket.com

Serie A. Hickey fa la differenza. Varese segna poco e cade in casa con Udine - I friulani venivano da tre ko in fila, e l’ex Adriano Vertemati pareva sulla graticola. Secondo msn.com

| Udine fa il colpaccio a Varese nella sfida salvezza diretta - Non è stata una sfida pirotecnica ai 100 punti, come si poteva pensare, e l'ansia da prestazione ha fatto particolarmente male ai giocatori di casa, incapaci a più riprese nel ... Da pianetabasket.com

Serie A. Hickey makes the difference. Varese scores poorly and loses at home to Udine. - The Friulians were coming off three straight defeats, and former teammate ... Si legge su sport.quotidiano.net