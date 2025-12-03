Basket serie B Adamant sollievo per Renzi Forse torna già domenica
In casa Adamant si tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Andrea Renzi. Il pivot genovese, uscito nei minuti finali della sfida persa con Quarrata a causa di un indolenzimento al polpaccio, si è sottoposto nel tardo pomeriggio di lunedì ad esami strumentali che hanno scongiurato lesioni muscolari. C’era un po’ di preoccupazione perché il punto era lo stesso che aveva costretto ai box Renzi per una decina di giorni, saltando le gare con Fabriano e Nocera, ma per fortuna il centro ex Trapani è riuscito a fermarsi in tempo e a evitare un infortunio più serio. Lo staff medico biancazzurro monitorerà le sue condizioni giorno dopo giorno, il giocatore al momento resta in dubbio per la partita di domenica alle 18 contro la Luiss Roma, ma quel che conta è che lo stop non sarà prolungato, e che Ferrara potrà tornare presto a contare sulla sua pedina più importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
