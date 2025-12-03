Basket la Pallacanestro Femminile Pisa riceve in serie C la Polisportiva Chimenti Livorno

Pisa, 3 dicembre 2025 – Seconde a due punti dalla capolista Virtus Siena, ma con una gara da recuperare, lo scontro di vertice con la Pallacanestro Femminile Firenze, in programma il 10 dicembre, le biancorosse della Pallacanestro Femminile Pisa, guidate da coach Carlo De Filippis, ricevono, sabato alle 18,30 nella palestra di Via Betti, la Polisportiva Nicola Chimenti, in occasione della settima giornata del campionato di serie C.. La squadra livornese, che ha vinto proprio sabato scorso la sua prima gara, sul parquet di casa, ai danni della GEA Grosseto, ha il morale alle stelle, ma Benedettini e compagne, pure reduci dalla vittoria in volata a Castelfiorentino, con due tiri liberi di Sgorbini, a 4 secondi dalla fine dell’incontro, hanno tutte le carte in regola per superare le più modeste labroniche e puntare allo spareggio per il primato con la Pallacanestro Femminile Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa riceve in serie C la Polisportiva Chimenti Livorno

