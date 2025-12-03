Chi non ha mai percorso gli striminziti marciapiedi di via della Colonna o – per andare alla stazione di Campo di Marte - quelli senza scivoli di via Mannelli o ancora quelli di via Del Gelsomino nel mezzo dei quali svettano pali della luce il cui ingombro è comprensibile anche a chi è privo di senno? In questi casi – esemplificativi dei tanti – la nostra città ci parla e ci dice che l’ accessibilità oggi non è ancora priorità. Non lo è qui come non lo è nelle centinaia e centinaia di marciapiedi anche di fronte alle strisce pedonali che non sono muniti di scivoli, nelle decine e decine di cantieri piccoli e grandi disseminati per la nostra città con attraversamenti provvisori spesso insicuri e non fruibili da tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barriere e sosta selvaggia. L’accessibilità? Lontana