Barberia devastata in via Milano | una 27enne entra e rompe specchi e arredi

Pomeriggio movimentato ieri in via Milano a Como, dove una barberia è stata letteralmente messa a soqquadro da una 27enne. Intorno alle 15.30 la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di una donna che, all’interno del negozio, stava danneggiando suppellettili e arredi senza un apparente. 🔗 Leggi su Quicomo.it