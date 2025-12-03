Barbara D' Urso si è infortunata a Ballando con le stelle | ci sarà sabato?
L'elenco di infortunati di questa edizione è davvero lungo: l'ex conduttrice Mediaset ha un problema alla spalla sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Barbara d'urso in forse a Ballando con le Stelle #barbaradurso #ballandoconlestelle #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Barbara d'Urso ? (@carmelitadurso) / Posts / X Vai su X
Barbara d’Urso si ritira da Ballando dopo l’infortunio: la sua risposta dopo il referto medico - Barbara d'Urso si ritira da Ballando con le Stelle: dopo l'infortunio alla spalla e il referto del medico, spunta la sua risposta ufficiale. Come scrive donnaglamour.it
''Io non mollo'': Barbara d’Urso in sala prove col tutore dopo l’infortunio alla spalla - ''Io non mollo'': Barbara d’Urso in sala prove col tutore dopo l’infortunio alla spalla che si è procurata il 29 novembre ... Come scrive gossip.it
Barbara D’Urso non si ritira da Ballando con le stelle: ecco le sue motivazioni - Tutti i principali siti di gossip davano per scontato che si sarebbe ritirata definitivamente dalla competizione. rds.it scrive
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso in ospedale dopo la caduta: le condizioni della conduttrice - La conduttrice si è presentata in ospedale per una visita ortopedica, dopo la caduta rimediata nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ... Segnala affaritaliani.it
Barbara D’Urso infortunata, arriva il referto del medico: cosa è stato deciso per Ballando con le Stelle - Barbara D'Urso ha pubblicato sui social il suo referto medico avuto dopo l'infortunio alla spalla. Si legge su msn.com
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso col tutore: arriva la decisione sul ritiro - Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra riportato durante la puntata del 29 novembre, la conduttrice ha ... Scrive corrieredellosport.it