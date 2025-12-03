BARBARA D’URSO NON LASCIA BALLANDO | NESSUNO MI FERMA SABATO SARÒ IN PISTA
Barbara d’Urso non si ritira da Ballando con le Stelle come qualcuno sperava. Sabato sera sarà regolarmente nella pista dello show di Milly Carlucci come svela la diretta interessata. Dopo settimane di problemi alla spalla, la doppia esibizione della scorsa puntata di Ballando ha peggiorato la situazione e il dolore a tal punto che la d’Urso si è recata in ospedale per un accertamento e le necessarie cure. Tutore a spalla e braccio per un riposo forzato e subito all’Auditorium del Foro Italico per riprendere gli allenamenti del ballo. Qui è stata rincuorata da Milly Carlucci e da Pasquale La Rocca che sta confezionando un ballo ad hoc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
