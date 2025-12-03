Barbagallo | Cuffaro-Dell' Utri main sponsor di Schifani il governatore non ha più credibilità

"Si scrive Schifani, si legge Cuffaro-Dell'Utri. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani continua a regalarci le sue perle di saggezza, l'ultima ieri all’Ars. Ma poiché si è autodefinito fine legislatore e statista, rivendicando anche ieri il suo cursus honorum, dovrebbe rendersi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Barbagallo: "Cuffaro-Dell'Utri main sponsor di Schifani, il governatore non ha più credibilità"

